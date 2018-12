Kern-„Ode“ an Merkel: „Mächtig wie Maria Theresia“

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, die nach 18 Jahren und acht Monaten an der CDU-Spitze nicht mehr für den Parteivorsitz antritt, hat am Freitag am Parteitag der Christdemokraten ungewohnt emotional gesprochen (siehe Video oben). Emotional auch Österreichs Ex-Bundeskanzler Christian Kern, der Merkel jetzt einen ganzen Aufsatz widmete. In dem im deutschen „Handelsblatt“ veröffentlichten Loblied zieht der Sozialdemokrat eine „beeindruckende Bilanz“ der 13-jährigen Kanzlerschaft der Konservativen. Die „mächtigste deutschsprachige Frau seit Maria Theresia“ werde Europa fehlen, ist Kern überzeugt.