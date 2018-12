Frankreichs Polizei zwingt Schüler zum Knien

Minister: „Man muss Bilder in ihrem Kontext betrachten“

Bildungsminister Blanquer betonte am Freitag im Sender France Inter, man müsse die Bilder in ihrem Kontext betrachten - „in einer Zeit, in der die Sicherheitskräfte in ganz Frankreich im Einsatz sind, mit enormen Schwierigkeiten und mit unvorstellbaren Risiken“. In Mantes-la-Jolie seien Sicherheitskräfte angegriffen worden, es habe Ausschreitungen gegeben. „Ein Großteil (der Festgenommenen) wird natürlich freikommen, aber unter ihnen sind auch solche, die sehr schlimme Dinge getan haben“, sagte Blanquer.