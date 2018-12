BMW bringt Boxermotor mit 1,8 Liter Hubraum!

Die für ihre ungewöhnlichen Kreationen bekannte Motorrad-Schmiede Custom Works Zon verwendete das von BMW zur Verfügung gestellte Aggregat für ein handgefertigtes Ausstellungsobjekt namens „Departed“, das sich den Titel „Best of Show“ holte. Über den Motor blieb BMW nähere Informationen schuldig. Jedoch deuten Äußerungen der Geschäftsleitung aus den vergangenen Jahren klar darauf hin, dass man für Cruiser-Projekte, die in den USA Erfolg haben sollen, zwingend einen großvolumigen Zweizylindermotor braucht. Ein solches Aggregat sei in der Entwicklung auch schon weit fortgeschritten, heißt es.