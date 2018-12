Arnie zu Kurz: „Bin so stolz auf dich!“

„Ich bin so stolz auf dich, dass du das machst!“ Hollywood-Legende und Umweltaktivist Arnold Schwarzenegger ist begeistert vom österreichischen Verbot für Plastiksackerln, das 2020 in Kraft tritt. In einem am Freitag veröffentlichen Video gratuliert der 71-jährige Star Bundeskanzler Sebastian Kurz zum Beschluss im Ministerrat und hofft, dass er damit zum Vorbild für andere Staatschefs wird. „Zieh es durch!“