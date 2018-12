Auto wurde vom Triebwagen 35 Meter mitgeschleift

Gegen 16.55 Uhr fährt ein Deutscher (50) in seinem Kombi auf der Kollnitzer Straße in Aich in der Gemeinde st. Paul auf den unbeschrankten Bahnübergang zu, hält an der Stop-Tafel an, übersieht aber den von rechts nahenden Zug und fährt in die Kreuzung ein. Der Zug stößt gegen den Wagen und schiebt ihn etwa 35 Meter weit vor sich her - obwohl die Triebwagenführerin (33) sofort eine Vollbremsung einleitet.