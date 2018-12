Die Gewinner und Verlierer in den sozialen Medien

Noch Luft nach oben auf Instagram

Die zu Facebook gehörende Foto-Plattform hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen und wird inzwischen von rund zwei Millionen Österreichern aktiv genutzt - von Politikern allerdings noch vergleichsweise selten (dafür, wenn, jedoch umso persönlicher). So sind Werner Kogler und Peter Pilz erst gar nicht auf Instagram zu finden, JETZT-Chefin Stern nur mit einem privaten, nicht verifizierten Konto, das 481 Follower zählt.