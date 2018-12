Pöltl-Niederlage: Spurs unterliegen auch Lakers

San Antonio hält nach dem 25. Saisonspiel bei einer 11:14-Bilanz und bleibt damit Vorletzter in der Western Conference. Auf die auswärtsschwachen Spurs (nur vier Erfolge in bisher 14 Partien in der Fremde) warten jetzt sechs Heimspiele in Serie. Los geht es am Freitag mit dem vierten und letzten Aufeinandertreffen im Grunddurchgang mit den Lakers. Danach folgen bis 17. Dezember die Partien gegen Utah Jazz, die Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Chicago Bulls und Philadelphia 76ers.