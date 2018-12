Nächster Topklub angelt nach Marko Arnautovic

Schon länger ist vom Interesse von Seiten von Manchester United die Rede. Zudem soll auch Chelsea und Everton nach dem ÖFB-Star angeln. Jetzt kommt aber auch ein neuer Klub ins Spiel: Das italienische Medium „Calcio Mercato“ will wissen, dass auch die AS Roma an einer Verpflichtung von Arnautovic interessiert wäre. Derzeit liegt der italienische Topklub nur auf Rang sieben der Serie A.