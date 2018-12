Minimieren Sie Ihr Diabetes-Risiko!

Bluthochdruck:

Hypertonie erhöht vor allem die Gefahr für Folgeschäden eines Diabetes enorm. Je stärker der Druck innerhalb eines Gefäßes ist, umso mehr wird die innere Gefäßwand geschädigt. An den schadhaften Stellen können sich sogenannte „Plaques“ bilden und die Arterie verengen (Atherosklerose).Das wird durch die Ablagerung von Blutfetten in den Gefäßen noch verstärkt. Finden sich im Blut dann auch überhöhte Konzentrationen von Blutzucker, so haftet sich dieser Zucker ebenfalls an den Wänden an.