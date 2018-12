„Werden alles tun, um die 2020-Ziele zu erfüllen“

100 Prozent grüner Strom bis 2030

Weiters forciert Köstinger einen „Ausstieg aus Ölheizungen“. Sie will „fossile Energieträger aus unseren Heizungsformen verbannen“. Bei einem entsprechenden Gesetz, das ebenfalls 2020 in Kraft treten soll, „geht’s um nicht mehr und nicht weniger, als dass in Österreich (bis 2030) 100 Prozent Strom aus erneuerbarer Energie produziert werden soll. Ein extrem ambitioniertes Ziel, aber nur so kann uns eine echte Energiewende gelingen.“