Mikl-Leitner gibt FPÖ-Landesrat „letzte Chance“

Kundgebung gegen Waldhäusl vor Landhaus in St. Pölten

Unterdessen demonstrierten am Dienstagvormittag etwa 100 Menschen vor dem niederösterreichischen Landhaus in St. Pölten gegen Waldhäusl. Sie forderten den Rücktritt des Freiheitlichen und kündigten Widerstand an. Die Teilnehmer an der Demonstration gehörten unter anderem der SJ und der Jungen Generation Niederösterreich, den Kinderfreunden, dem KZ-Verband Niederösterreich und den „St. Pöltner Gutmenschen“ an. Die Politik der FPÖ sei „extrem widerwärtig“ und „hetzerisch“, hieß es in einer Rede. Um dagegen zu demonstrieren, sei man hier.