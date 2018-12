Brandgefahr: Gardena ruft Akku-Rasenmäher zurück

Wegen möglicher Brandgefahr ruft der Hersteller Gardena die Akku-Rasenmäher „PowerMax(TM) Li-40/37“ (Art. 5038) und „Li-40/41“ (Art. 5041) zurück. Dem Unternehmen nach wurden die Produkte von Jänner 2017 bis November 2018 in mehreren europäischen Ländern in Bau- und Heimwerkermärkten, Gartencentern und in Online-Shops verkauft.