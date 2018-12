US-Regierung will Förderung für E-Autos abschaffen

Sparpläne könnten Wiederwahl gefährden

Trump hatte im Wahlkampf versprochen, Industriearbeitsplätze in die USA zurückzuholen und sein Land „wieder stark“ zu machen. Nun ist er damit konfrontiert, dass GM bis zu 15.000 Stellen streichen und mehrere Werke schließen will. Mit den Sparplänen will der Autokonzern Mittel freilegen, um die hohen Investitionen in die Elektromobilität und selbstfahrende Autos zu stemmen. Die Sparpläne sind Trump ein Dorn im Auge, weil sie seine Wiederwahl 2020 gefährden könnten.