Rapid sieht dank des Mega-Kampfgeists wieder Licht

Tage der Wahrheit

Am Sonntag kann, nein, muss daheim der Rückstand auf den Sechsten Sturm wettgemacht werden. Dann steigt das Aufstiegs-Finale in der Europa League gegen die Rangers, die mit einem 2:1 bei den Hearts vorerst die Tabellenspitze in Schottland erklommen. Und dann wartet das Derby bei ausgeruhten Austrianern. Alles binnen einer Woche. Für Rapid Tage der Wahrheit. Bei denen Philipp Schobesberger wieder dabei sein soll. Er garantiert für Leichtigkeit.