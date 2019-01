Skurrile Promigerüchte, die seit Langem kursieren

Und dann war da noch Countrysänger John Denver. Der soll Scharfschütze in Vietnam gewesen sein. Keith Richards soll sich allen Ernstes sein gesamtes Blut austauschen lassen haben, um nicht zu sterben. Kid Rock ist angeblich der Sohn des Countrymusikers Hank Williams jr. und Marilyn Manson war angeblich in Wahrheit der Schauspieler, der „Paul Pfeiffer“ in der TV-Serie „Wunderbare Jahre“ gespielt hat.