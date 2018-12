Erdogans Geheimdienst will Behörden unterwandern

Kein Geheimdienst hat vermutlich so viele Agenten in Deutschland wie der türkische MIT. Wie am Freitag bekannt wurde, soll der Geheimdienst des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bereits seit 2017 danach trachten, über ausgeschriebene Stellen diverser Behörden eigene Agenten einzuschleusen. Deutsche Sicherheitskreise gehen mittlerweile von mehr als 100 gescheiterten Abwerbeversuchen aus.