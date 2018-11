Unbelehrbarer Alkolenker mit 1,7 Promille erwischt

Mit 1,69 Promille Alkohol im Blut war ein Linzer (49) mit seinem Auto auf der B 126 unterwegs. Der Betrunkene fuhr in Schlangenlinien und kam dabei mehrmals auf die Gegenfahrbahn. In Zwettl an der Rodl wurde er von einer Streife des Bezirkspolizeikommandos Urfahr-Umgebung gestoppt. Dass der Lenker derart betrunken ist, war aber auch für die Polizisten eine Überraschung.