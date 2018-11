Von Fury bis Klitschko: Größte Box-Eklats im Video

Am Mittwoch sind die Schwergewichtsboxer Deontay Wilder und Tyson Fury bei der Pressekonferenz in Los Angeles zunächst verbal und dann körperlich aneinandergeraten. Es war das jüngste Kapitel in einer langjährigen Geschichte von Box-Eklats. Oftmals sind sie nur Show, um den Kampf besser zu promoten. Doch hie und da geht es auch richtig zur Sache. Aber sehen Sie selbst - oben im Video gibt es die größten Box-Aufreger der letzten Jahre.