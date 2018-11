Plus 24 bis minus 15 Grad: November der Extreme

Was war das für ein Start in die eigentlich kalte Jahreszeit: Noch Anfang November mit Pullover und leichter Jacke spazieren gehen zu können, zauberte so manchem Wärmeliebenden ein breites Lächeln ins Gesicht. Der wärmste Tag wurde dabei in Salzburg registriert. Dort kletterte die Temperaturmarke am 16. November auf 23,8 Grad, gefolgt von Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich - am 6. November durfte man sich über 23,4 Grad freuen.