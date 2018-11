Russland vs. Ukraine: Kneissl fordert Besonnenheit

Nachdem sich der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine durch einen gefährlichen militärischen Zwischenfall im Schwarzen Meer am Sonntag erneut zugespitzt hat, ruft Außenministerin Karin Kneissl beide Parteien zu mehr Besonnenheit auf, um die Lage nicht noch weiter eskalieren zu lassen. Per Twitter forderte Kneissl am Montag Russen und Ukrainer auf, auf militärische Gewalt zu verzichten. Sie sei in „großer Besorgnis“ und kündigte für Dienstagnachmittag eine Sondersitzung des Politischen und Sicherheitspolitischen Kommitees (PSK) der EU in Brüssel an.