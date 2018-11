Leser besorgt: „Wir wollen keinen Krieg“

Von einigen wird Putin für seine in ihren Augen bedachte Reaktion gelobt, beispielsweise von zuhause1210: „Danke Herr Putin, dass Sie da nicht mitmachen!!! Wären sie ähnlich wie Stoltenberg und Poroschenko, würde es schon lange krachen. Ich danke für Ihre Besonnenheit!!! Wir Österreicher stehen hinter Ihnen und wollen Frieden!“ Der Leser wünscht sich in einem weiteren Kommentar auch, dass auf die Provokationen der Ukraine nicht eingegangen wird. Als ukrainische Provokation sieht das Ganze auch bratez: „Der Vorfall in der Region der Straße von Kertsch, mit dem Versuch der ukrainischen Schiffe, illegal das Asowsche Meer zu passieren, ist eine durchdachte Provokation der Kiewer Behörden“, ist er überzeugt.