Einbruchsopfer nach drei Festnahmen erleichtert

Nach der Ausforschung von drei Serien-Einbrechern können Bürger in Katsdorf endlich wieder aufatmen. Drei Jugendliche hatten in den vergangenen sechs Wochen Teile der Bevölkerung in Angst versetzt. Das gegenseitige Misstrauen war nach jedem neuen Coup stetig gewachsen. Wie berichtet, tappten die Täter in eine Falle der Polizei.