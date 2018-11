Wohnhaus stand in Flammen

„Wohnungsbrand in Schützen“, lautete die Alarmierung am späten Nachmittag. Sofort rückten die Feuerwehren Schützen, Oggau und Oslip mit insgesamt 15 Fahrzeugen aus. Unter schwerem Atemschutz kämpften sich die Florianis in das völlig verrauchte Gebäude vor und begannen mit dem Löscharbeiten. „Der Brand selbst war relativ rasch unter Kontrolle. Allerdings mussten wir anschließend noch intensive Nachlöscharbeiten an der Zwischendecke durchführen“, schildert ein Sprecher.