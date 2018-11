ESA-Astronaut filmt Raketenstart aus dem All!

Den Start einer Sojus-Raumkapsel aus einer ungewöhnlichen Perspektive hat der deutsche Astronaut Alexander Gerst an Bord der Internationalen Raumstation ISS gefilmt. Die russische Raumkapsel startete vor wenigen Tagen am Kosmodrom Baikonur in Kasachstan zu einem Versorgungsflug, Gerst filmte den Start aus der Umlaufbahn in 408 Kilometern Höhe.