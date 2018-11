Gewalt in der Privatsphäre ist keine Privatsache

Eins, zwei, drei, vier - FÜNF. Eine von fünf Frauen ist statistisch gesehen in Tirol mindestens einmal im Leben von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen. Am Sonntag ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, 16 Aktionstage folgen. Aber was steckt hinter dem Begriff Gewalt, welche Verantwortung trägt die Gesellschaft und wie reagiert die Polizei auf das Angstgefühl in der Öffentlichkeit. Ein Gespräch mit Katja Tersch vom Landeskriminalamt Tirol.