Mädchen nach Streit in Einkaufszentrum notoperiert

Dem blutigen Drama in der Riverchase Galleria in Hoover im US-Bundesstaat Alabama war eine „körperliche Auseinandersetzung“ vorangegangen, heißt es von der Polizei. „Wir wissen noch nicht, wie die Konfrontation begann, aber wir glauben nicht, dass der 18-Jährige zu diesem Zeitpunkt bereits bewaffnet war“, sagte Hoovers Polizeichef Gregg Rector CNN. Also dürfte der Täter das Gebäude kurzzeitig verlassen haben, um eine Waffe zu holen.