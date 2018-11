Kosovo: Zoll-Aufhebung nur nach Anerkennung

Schon nach einer ersten Maßnahme, die einen zehnprozentigen Zoll vorsah, sei etwa der Preis für Brot im Kosovo von 30 auf 40 Cent gestiegen, berichteten serbische Medien am Donnerstag. Auch Speiseöl, Zucker und Mehl seien teurer geworden. Ein Viertel der serbischen Exporte in den Kosovo machten bisher nämlich grundlegende Nahrungsmittel aus, berichtete die serbische Zeitung „Politika“ am Donnerstag. Bis zu 100.000 Tonnen Weizen würden jährlich aus Serbien in den jüngsten Staat Europas exportiert.