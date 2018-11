Kosovo erneut nicht in Interpol aufgenommen

Der Kosovo ist nicht in die internationale Polizeiorganisation Interpol aufgenommen worden. Die Interpol-Generalversammlung hatte am Dienstag in Dubai zweimal über die Aufnahme des Westbalkanlandes abgestimmt, beide Male wurde die notwendige Zweidrittelmehrheit nicht erreicht, wie Medien übereinstimmend berichteten. Der Kosovo bedauerte das Ergebnis, Serbien zeigte sich indes erfreut.