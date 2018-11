Ohne Sodbrennen durch die Adventzeit

„Obwohl Studien der vergangenen Jahre immer häufiger auf den Zusammenhang zwischen aufsteigender Magensäure und einer Vielzahl von Kehlkopfveränderungen hinweisen, wird dieser Zusammenhang im Alltag noch zu wenig beachtet: Ein Zuviel an aufsteigender Magensäure ist nicht selten die eigentliche Ursache für akute und chronische Stimmprobleme, insbesondere wenn intensive Stimmbelastungen hinzukommen“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Berit Schneider-Stickler, Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde sowie Stimm- und Sprachheilkunde am AKH Wien. Die Expertin, selbst Sängerin: „Reflux-bedingte Reizungen am Kehlkopf können durchaus ohne Sodbrennen und typische Entzündungen auftreten. Für Speiseröhrenveränderungen durch Magensäure werden Funktionsstörungen des unteren Speiseröhren-Verschlussmechanismus verantwortlich gemacht, für Reflux-bedingte Kehlkopfveränderungen Probleme des oberen. Da reichen manchmal bereits kleinste Mengen aufsteigender Magensäure aus, um Trockenheit, Globusgefühl und oberflächliche Schleimhautreizungen im Kehlkopf auszulösen.“