Katzenjammer im „Maneki Neko“

„Wir mussten die monatliche Miete von 4000 Euro begleichen und haben, um keine Kosten zu verlieren, letzten Juni etwas überstürzt aufgesperrt. Meine Idee, asiatische Kost in Top-Qualität zu leistbaren Preisen zu offerieren, war noch nicht ganz ausgereift. Und die Salzburger anscheinend für einen Streetfood-Laden, wie er in anderen Ländern längst an jeder Ecke steht, noch nicht bereit“, gibt sich Hu einsichtig und hat nun seine Asia-Kost dem europäischen Geschmack leicht angepasst.