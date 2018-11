Skandalfahrer Fenati soll 2019 Comeback geben

Der umstrittene Romano Fenati soll in der Saison 2019 in der Moto3 der Motorrad-WM an den Start gehen. Das geht aus der vorläufigen Fahrerliste hervor, die am Dienstag veröffentlicht worden ist. Der Italiener hatte seinem Landsmann Stefano Manzi während des Moto2-Laufs am 9. September in Misano an den Lenker gegriffen und den Bremshebel gezogen. Damit brachte er Manzi in Lebensgefahr.