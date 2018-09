Nach Bremsskandal: Rüpel-Pilot Fenati gefeuert

Entschuldigung

Fenati ist in der Szene seit Jahren als Heißsporn und Rüpel bekannt. 2015 war er bestraft worden, nachdem er in Argentinien im Warm-up der Moto3-Klasse gegen den finnischen KTM-Fahrer Niklas Ajo getreten hatte. 2016 war er in Österreich aus disziplinären Gründen von seinem Team für das Rennen in Spielberg suspendiert worden, später trennte sich das Sky-VR46-Team von Valentino Rossi von Fenati. Immerhin: Für sein Verhalten in Misano hat er sich mittlerweile entschudligt. „Ich entschuldige mich bei der gesamten Sportwelt. An diesem Morgen, mit meinem klaren Kopf, wünschte ich, es könnte nur ein böser Traum gewesen sein“, teilte Fenati auf seiner Homepage mit. Und er gibt sogar ganz offen zu: „Ich habe leider einen impulsiven Charakter, aber meine Absicht war sicherlich nicht, einem Mitpiloten Schaden zuzufügen.“