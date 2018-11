Pöltl-Bestleistung zu wenig: San Antonio verliert

Die San Antonio Spurs haben am Montag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) eine weitere Auswärtsniederlage einstecken müssen. Mit dem 126:140 bei den New Orleans Pelicans verloren sie beim achten Antreten in der Fremde in dieser Saison zum bereits sechsten Mal. Der Wiener Jakob Pöltl verbuchte mit elf Punkten seine bisherige Bestleistung im Dress der Texaner.