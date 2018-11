Wilderei ist der neue Terrorismus

Asiatische Öko-Mafia nimmt Milliarden ein

Auf 20 Milliarden Euro jährlich wird jenes „Blutgeld“ geschätzt, das die Öko-Mafia durch den Handel mit Tierteilen einnimmt. Es ist der Aberglaube an die potenzsteigernde Wirkung des Hornpulvers, der den Tiermord an den sanften Riesen Afrikas explodieren lässt. „Alle neun Stunden wird in Afrika ein Rhino per Schnellfeuergewehr wegen seines Horns getötet. Der Kadaver wird mit Motorsägen geschändet. Ein einzelnes Horn bringt auf dem Schwarzmarkt 80.000 Euro. Geht das so weiter, dann wird es in zehn Jahren kein frei lebendes Nashorn mehr geben“, befürchtet „Vier Pfoten“-Chef Dungler. Er sorgt sich jetzt um seine Schützlinge in „Lions Rock“, ebenfalls in Südafrika. Denn dort leben die Löwen aus dem ehemaligen Safaripark in Gänserndorf in Niederösterreich. Dungler: „Weil es kaum mehr Nashörner gibt, werden als Ersatz jetzt Knochen von gewilderten Raubkatzen zerstampft.“