FBI-Hinweis: Pädophiler (21) in Wien festgenommen

Durch einen Hinweis des FBI ist es der Wiener Polizei gelungen, einen 21 Jahre alten Pädophilen festzunehmen. Der Verdächtige - ein in Syrien geborener Staatenloser - hatte kinderpornografisches Material in seinem Besitz und soll dieses unter anderem via Facebook verbreitet haben. Dass Kinderpornos in Österreich verboten sind, will der 21-Jährige nicht gewusst haben …