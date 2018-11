Kinderpornos: Tiroler (66) in Thailand verhaftet!

Unter abscheulichem Verdacht steht ein Österreicher in Thailand: Gegen den 66-jährigen Tiroler wird wegen des mutmaßlichen Besitzes von Kinderpornografie ermittelt. Er ist in Chiang Mai, einer Stadt im Norden des Landes, in Haft. Ihm drohen mindestens fünf Jahre im thailändischen Gefängnis sowie eine Geldstrafe.