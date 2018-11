Stille Nacht? Nix da! Audio-Tipps für Weihnachten

Aktuelle Top-Smartphones verzichten immer häufiger auf den klassischen Audio-Klinkenstecker. Hier sind kabellose Bluetooth-Kopfhörer Trumpf. Wer es dabei besonders sportlich mag, findet etwa in den Bose Soundsport Free die passenden Begleiter. Dank Sport-Ohreinsätzen bleiben die auch beim Joggen zuverlässig im Ohr, der integrierte Akku hält bis zu fünf Stunden und wird mittels beiliegender Ladeschale aufgeladen. In Kombination sind so bis zu 15 Stunden Laufzeit drin.