Duterte sind Nickerchen wichtiger als Termine

Für den philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte ist sein Schlaf heilig. Das hat er während einer Konferenz des südostasiatischen Staatenverbands ASEAN in Singapur mehrmals bewiesen - sehr zum Missfallen seiner internationalen Politikerkollegen, mit denen eigentlich wichtige Treffen vereinbart waren. Doch den 73-Jährigen stört die Aufregung überhaupt nicht. „Was ist falsch an meinen Schläfchen?“, fragte Duterte am Rande der ASEAN-Konferenz.