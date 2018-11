Entscheidung gefallen: Niki NICHT beim Finale

Kommt er oder kommt er nicht? Seit Bernie Ecclestone nach einem Telefonat mit Niki Lauda verriet, Österreichs Formel 1-Ikone wolle drei Monate nach seiner Lungentransplantation beim Saisonfinale am 25. November in Abu Dhabi vor Ort sein, nahmen die Gerüchte kein Ende - bis gestern: Lauda fliegt definitiv NICHT in die Wüste!