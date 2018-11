Handarbeit und Basteltrends zum Mitmachen

Basteln, nähen und gestalten: Von Freitag bis Sonntag kann man sich in der Messe Innsbruck wieder kreativ austoben. Nach einer erfolgreichen Premiere im letzten Jahr geht die Kreativmesse heuer in die zweite Runde. Mit mehr als 70 Ausstellern und einem großen Angebot an Workshops - für Anfänger und auch Profis.