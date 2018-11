„Hallo, hier spricht ihr Chef“

Seit Jahren versuchen Kriminelle, Mitarbeiter von österreichischen Unternehmen zu Zahlungen von hohen Geldbeträgen zu bewegen. Dies geschieht mit getürkten E-Mails und mittels Telefonaten, in denen vorgespielt wird, dass der angebliche Vorstand oder Geschäftsführer, international als „Chief Executive Officer“ bezeichnet, dies veranlassen würde. So auch kürzlich in den Bezirken Eisenstadt und Neusiedl. Derzeit warnt das Bundeskriminalamt, dass diese Tätergruppen erneut aktiv sind. Bis dato muss bundesweit von bereits mehr als 1000 angegriffenen Unternehmen ausgegangen werden, wobei der diesbezügliche Gesamtschaden in den vergangenen Jahren mehr als 83 Millionen Euro beträgt.