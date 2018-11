Financial-Fair-Play: PSG und City müssen zittern

Jetzt also doch! Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat am späten Montagabend eine Neubewertung von möglichen Verstößen gegen das Finacial Fair Play (FFP) angekündigt, sofern in Einzelfällen neue Erkenntnisse zutage treten. Heißt: Im Falle von zuvor nicht bekannten Fakten sind auch nachträgliche Verfahren möglich. Damit würde die UEFA auf die von Football Leaks veröffentlichten Enthüllungen über die Transfer-Geschäfte der Scheich-Klubs Paris St. Germain und Manchester City reagieren.