Hat FIFA-Boss Infantino ManCity und PSG gerettet?

Geheimes Mail

„Der Spiegel“ zitiert dabei aus einer E-Mail vom 2. Mai 2014, in der Infantino dem Klubchef von Manchester City, Khaldoon Al-Mubarak, Vorschläge für einen Vergleich mit dem Verband, ein sogenanntes Settlement, skizziert habe: „Du wirst sehen, dass ich manchmal einen Ausdruck gewählt habe, der etwas ‘strenger‘ aussieht“, schrieb Infantino, an der einen oder anderen Passage könne man durchaus noch feilen: Sein Appell deshalb: „Bitte lies das Dokument in genau diesem Geist.“ Selbstverständlich, fuhr Infantino fort, sei dieses Schreiben „nur zwischen uns“, streng geheim also.