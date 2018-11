„Wenn wir Angst zeigen, gewinnt der Terror“

Es sind Tage wie der 11. September 2001, die im kollektiven Gedächtnis der Welt bleiben und ihre Kreise bis in die Gegenwart ziehen. In der österreichischen Geschichte gibt es auch einen Tag, der diesen Eindruck hinterlassen hat. Es ist der 27. Dezember 1985. An diesem Tag kam es zu einem Anschlag auf den Flughafen Wien-Schwechat. Besonders tragisch: Parallel gab es auch in Rom-Fiumicino ein Attentat. Aber wie geht das Leben danach weiter? Als Hinterbliebener, als Überlebender und als Mensch, der um die eigene Sicherheit bangt? Welche Vorkehrungen hat die Regierung zu treffen, um die Bevölkerung zu schützen? Wie geht jeder Einzelne von uns damit um? Eine Bestandsaufnahme: