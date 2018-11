Fan-Flucht! Deutschland vor halb leeren Rängen

Am kommenden Montag bestreitet die deutsche Nationalmannschaft in Gelsenkirchen das letzte Nations-League-Spiel gegen die Niederlande. Dann geht es für den Weltmeister von 2014 um den Klassenerhalt in der A-Liga. Wenige Tage zuvor, am Donnerstag, testen die Deutschen in Leipzig gegen Russland - vor aller Voraussicht nach halb leeren Tribünen ...