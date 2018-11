„Krone“-Leser: „Nostalgie? Nein, Realismus!“

Die Auslöser für den hohen Nostalgiegrad der Europäer sind vielfältiger Natur. Einige Leser sehen ihn etwa in der EU begründet. BlueAustria schreibt dazu: „Ich denke, mit dem EWR hätte es gereicht. Seit die EU ins Leben gerufen wurde, hat sich vieles zum Negativen gewandt. Gefühlsmäßig (vielleicht auch real) konnte ich mir damals mehr leisten, die ganzen Lebensumstände in allen Bereichen und Schichten waren sicher nicht so schlimm wie heutzutage.“ Und ladyinred pflichtet ihm bei: „Vor der EU war das Leben eindeutig lebenswerter. Mir wird immer klarer, warum ich schon damals dagegen war.“ Leser martin007 sieht das Problem etwas globaler: „Mit unserem Wirtschaftssystem und dem Drang für komplette Globalisierung wird sich die Welt von den Zeiten früher weiter entfernen. Das Schlechte dran: Es gibt keinen anderen Weg.“