2 Drittel der Europäer trauern alten Zeiten nach

Eigentlich geht es uns doch gut. Wohlstands-Staat, Gedränge in den Shoppingcentern, immer noch bessere Handys usw. Warum trauern dann doch so viele Menschen in Europa den alten Zeiten nach? Denken an Jahre, wo es uns wirtschaftlich schlechter ging? „Ein gewisser Grad an Nostalgie liegt schon in der Natur des Menschen“, analysiert Studienleiterin Isabell Hoffmann. Doch der Level ist im Moment extrem hoch.