Gestohlener Puch 500 tauchte in der Drau auf!

49 Jahre ist es her, dass ein Autodieb den Puch 500 Baujahr 1969 von Sophie Magnet stahl und ihn daraufhin in der Drau versenkte. „Nun ist das Auto wieder da!“, jubelt Wolfgang Jester aus Berg im Drautal. Doch es gab ein Problem: Der 49 Jahre alte Wagen war bei der unsachgemäßen Bergung in zwei Teile gerissen worden und drohte neuerlich unter Wasser zu geraten, wenn der Stausee nach dem Hochwasser wieder aufgefüllt wird.