Taxler war gesuchter Fahrerflüchtiger

Spuren an Unterseite des Busses

Da meinte der 31-Jährige, er würde nicht mehr gebraucht, sah auch am Bus keine Beschädigung und fuhr weiter. Jetzt forschte ihn die Polizei aus und fand an der Unterseite des Busses die Spuren des Unfalls. Der Taxler gab an, nicht bemerkt zu haben, dass er den 24-Jährigen überfahren hatte.