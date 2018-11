Discobesucher überfahren und liegen gelassen

Feige Fahrerflucht im oberösterreichischen Regau: In der Nähe der Disco Max & Moritz wurde in der Nacht zu Allerheiligen ein 24-Jähriger überfahren und schwerst verletzt. Der Unfalllenker, dessen Auto demoliert ist und von dem Kunststoffteile am Unfallort zurück blieben, raste davon. Jetzt sucht ihn die Polizei!